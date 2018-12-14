Пола Маккартни ограбили в Лондоне

В Лондоне ограбили дом одного из основателей культовой группы The Beatles, легендарного музыканта Пола Маккартни. Как выяснили журналисты «Фразы», преступники проникли в особняк в Сент-Джонс-Вуде неделю назад, 7 декабря.

Как сообщает Sky News, приехавшие на вызов полицейские обнаружили следы взлома, но не смогли задержать преступников.

При этом не уточняется, где в это время находился сам Маккартни и его жена Нэнси Шевелл.

Как отмечает издание, сэр Пол не первый «битл», ставший жертвой грабителей. В декабре 1999 года Джордж Харрисон был ранен в грудь злоумышленником в своем доме в Оксфордшире. В результате нападения гитарист был доставлен в больницу с 40 ножевыми ранениями.