Неизвестные украли новогоднюю гирлянду прямо с главной елки Черноморска

Неизвестные украли с главной елки Черноморска Одесской области три светодиодные гирлянды типа Snowfall. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице местной полиции в Facebook.

При этом, как отмечают правоохранители, о пропаже они узнали из интернета, так как «владельцы украденного имущества» к ним не обращались.

Между тем, по данным «Первого информационного портала Черноморска», владельцем гирлянды является компания «Илкомсвит», которая отвечает за оформление новогодней елки. «Мы ее еще не украсили, а гирлянды уже сорвали», — заявил в комментарии журналистам замдиректора компании Руслан Щербина, не сумев назвать сумму ущерба. При этом он выразил надежду на то, что опознать воров можно будет по записям видеокамер наблюдения, установленных на спорткомплексе неподалеку.

По словам Щербины, это уже не первый случай кражи осветительных приборов в Черноморске.

Как сообщала «Фраза», 29 января 2010 года с главной елки Украины на Майдане Незалежности в Киеве неизвестные украли двух тигров. При этом оформлявшие елку сотрудники центра народного творчества заявили, что регулярно недосчитываются елочных игрушек.