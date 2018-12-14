Главные новости за 14 декабря 2018 года

Синоптики предупредили украинцев о суровых морозах. На смену снегопадам в Украину идут морозы. Похолодание по стране ожидается уже с грядущих выходных.

Православные провели молебен-протест под стенами Рады. Сотни православных провели молебен-протест под стенами Верховной Рады. Верующие выступили против вмешательства государства в церковные дела.

Крупный российский поисковик назвал дату смерти Порошенко. Российская поисковая система «Яндекс» указала в качестве даты смерти президента Украины Петра Порошенко 11 декабря. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь Константин Симонов.

В Сети началось голосование за талисман Киева. В Киеве стартовало голосование за талисман Киева. На специальном сайте каждый желающий сможет отдать свой голос за один из десяти вариантов до 19 декабря.

Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП. Кровавое ДТП произошло ночью на пересечении улиц Стеценко и Газопроводной возле Берковецкого кладбища. Тут столкнулись автомобили Volkswagen и Chevrolet.

На одной из исследовательских станций в Антарктике таинственно погибли рабочие. На исследовательской станции Мак-Мердо в Антарктике погибли двое рабочих. Они проводили плановые технические работы.