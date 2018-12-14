Синоптики предупредили украинцев о суровых морозах

На смену снегопадам в Украину идут морозы. Как выяснили журналисты «Фразы», похолодание по стране ожидается уже с грядущих выходных.

Как передает Гидрометцентр, снегопады в Украине прекратятся, а на смену им придут крепкие морозы.

По прогнозу синоптиков, на западе страны похолодает до 4-7 мороза днем и 6-10 мороза ночью.

В центре Украины морозы ожидаются до 6-8 днем и 8-12 ночью.

В северных областях днем будет до 8-10 мороза, а ночью – до минус 11-13.

На востоке и юге днем будет до 3-5 мороза, ночью похолодает до минус 5-9.

В Крыму днем будет до 3 тепла, а ночью до 2 мороза.

В Киеве снегопад не планируется. Днем похолодает до 8-10 мороза, а ночью до минус 11-13.

Как писала «Фраза», несколько дней Украину засыпали снегопады.

Ранее из-за непогоды аннексированный Крым частично остался без электричества.