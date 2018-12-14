Местный депутат попытался поставить на место пьяных гопников в электричке и не смог доехать до Фастова

В электричке под Киевом пьяная компания устроила дебош, на который полиция никак не среагировала. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал депутат Фастовского горсовета, активист Виктор Гарвона.

По его словам, вечером 13 декабря он сел в электропоезд, идущий в Фастов. Вместе с ним в вагоне находилась пьяная компания, которая «верещала на весь вагон». Конфликт разгорелся после того как один из «быкунь зашел в вагон с зажженной сигаретой». «Я не выдержал и вытолкал его в тамбур. За него вступились пьяные товарищи по уму, за меня — другие пассажиры. Началась толкотня», — рассказывает Гарвона, добавив, что «быкуни стали рвать стоп-кран и крушить салон».

Попытки вызвать полицию ни к чему не привели, поэтому в итоге депутату пришлось выйти из электрички в Боярке, вместе с другими пассажирами, которые его поддерживали.

По мнению Гарвоны, «Укрзализныце» стоило бы отменить поздние электрички и вместо этого увеличить количество поездов в час пик, куда зачастую жителям пригорода не удается втиснуться. В подтверждение он приложил фото электрички на Фастов, которая уходит из Киева в 18:50.

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