Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому и генсеку ООН по поводу ситуации вокруг УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим церковным и политическим лидерам по поводу ситуации вокруг УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», он просит защитить епископат, духовенство и верующих.

Как сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, обращение было также отправлено предстоятелям поместных православных церквей, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасу Гремингену, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

В частности, патриарх Кирилл «призвал приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви от дискриминации и давления со стороны украинских властей».

Он также заявил, что необходимо «отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания».

По словам предстоятеля РПЦ, «в последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений».

Он рассказал мировому сообществу, что «архиереев УПЦ вызывают на беседы и допросы в СБУ, задерживают под различными предлогами».

Патриарх Кирилл отметил, что «на уровне правительства и местных властей предпринимаются попытки лишить УПЦ законных прав на пользование Киево-Печерской и Почаевской Лаврами».

В сообщении говорится, что «епископов и клириков УПЦ пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в государственной измене и разжигании религиозной вражды».

Также он отметил, что «в ряде регионов Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей».

Кроме этого, как сообщает патриарх Кирилл, «в государственных СМИ продолжается массированная компания по дискредитации УПЦ». Он заявил, что «в нарушение права на частную жизнь и запрета на использование персональных данных публикуются сведения личного характера об архиереях и священнослужителях Украинской православной церкви, имеющиеся в распоряжении государства: персональные данные значительной части епископата УПЦ опубликованы на сайте «Миротворец» вместе с комментариями, разжигающими религиозную ненависть». Он добавил, что «невзирая на протесты американской и европейской общественности проект «Миротворец» закрыт не был, а МВД по-прежнему продолжает оказывать ему поддержку».

Кроме этого, как отмечается, патриарх Кирилл «обратил внимание на тот факт, что приглашения на «объединительный собор» за подписью патриарха Константинопольского Варфоломея архиереи УПЦ получали из рук государственных чиновников». Он заявил, что «уже имевшие место многочисленные факты дискриминации УПЦ дают повод опасаться ещё большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому православию».

Также патриарх Кирилл заявил, что «происходит очевидное грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе».

Он призвал «приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей».

Как писала «Фраза», синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен.

Ранее боксер Александр Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы.

Также в УПЦ заявили о росте числа обителей и верующих в этом году.