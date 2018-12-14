Националист Корчинский пригрозил боксеру Усику «пулей из Калашникова», если тот пойдет защищать Лавру

Одиозный лидер «Братства» Дмитрий Корчинский резко отреагировал на слова украинского боксера Александра Усика, пообещавшего защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы. Как выяснили журналисты «Фразы», он пригрозил спортсмену «пулей из Калашникова».

Так, как заявил Дмитрий Корчинский российскому порталу ФАН, «украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище». Он добавил: «Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера».

Кроме этого, Дмитрий Корчинский опубликовал у себя в «Фейсбуке» оскорбительный пост в адрес Александра Усика.

Как писала «Фраза», Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы.

Ему уже начали поступать угрозы от националистов.