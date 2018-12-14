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Крупный российский поисковик назвал дату смерти Порошенко

Крупный российский поисковик назвал дату смерти Порошенко

Российская поисковая система «Яндекс» указала в качестве даты смерти президента Украины Петра Порошенко 11 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь Константин Симонов.

В подтверждение своих слов он приложил скриншот страницы, на которой среди прочей информации о главе Украинского государства указано «Умер: 11 декабря 2018 года». При этом сам автор в качестве источника информации указывает «Википедию».

Как объясняют российские СМИ, данная информация появилась в правом верхнем углу поисковика «Яндекс» по запросу «Порошенко». По данным Lenta.ru, обычно в правом верхнем углу при запросе информации о каких-либо личностях «Яндекс» транслирует информацию из «Википедии».

В то же время в «Википедии» данные о смерти Порошенко отсутствуют. Более того, в соответствующей карточке на «Яндексе» данной информации также больше нет.

Представитель «Яндекса» в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что «данные для карточки объектного ответа в поиске „Яндекс“ берет из открытых источников».

По некоторым данным, ошибка могла возникнуть из-за того, что страница украинского президента была кем-то отредактирована, но тут же исправлена, но «Яндекс» на тот момент еще не успел проиндексировать данные.

Тэги: Петр Порошенко, Россия, смерть, политика, Яндекс, курьезы

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