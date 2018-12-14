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В Харьковской области еще на прошлой неделе изменили статус русского. Но известно об этом стало лишь сейчас

В Харьковской области еще на прошлой неделе изменили статус русского. Но известно об этом стало лишь сейчас

Харьковский областной совет решил отменить региональный статус русского языка. Как выяснили журналисты «Фразы», данное решение было принято еще 6 декабря.

Известно о голосовании местных законодателей стало лишь недавно – о нем в «Фейсбуке» сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

Он написал, что областной совет проголосовал за отмену своего же решения от 2012 года, которым  русскому языку предоставлялся статус регионального.

То решение он назвал «идиотским и одиозным».

Депутат также отметил, что «решение об отмене было консолидированным: за него проголосовали даже местные оппозиционеры.

Как писала «Фраза», в Тернопольской области решили полностью запретить русский язык. Но не навсегда.

Ранее социологи выяснили, как украинцы относятся к Сталину, Ленину и Бандере.

Тэги: общество, русский язык, Харьковская область, новости Украины

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