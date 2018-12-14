В Харькове жертвой гриппа стал малолетний ребенок

В Харькове жертвой гриппа стала 9-летняя девочка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице телеканала UA: Харків в Facebook со ссылкой на заместителя директора областного департамента здравоохранения Галину Сироштан.

По ее словам, девочка умерла еще 1 декабря в машине «скорой помощи». В ходе судебно-медицинской экспертизы у погибшей «высеялся сезонный грипп».

Как сообщала «Фраза», 19 ноября 2018 года заведующая кафедрой отоларингологии Национального медицинского университета имени Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Юлия Деева сообщила о том, что в Украину пришел новый опасный вид гриппа, который может вызывать отит. И если своевременно не обратиться к специалистам, можно даже потерять слух.

30 ноября ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская сообщила о том, что на Украину надвигается страшный грипп Singapore А (H3N2), от которого в США погибли 80 тыс. человек.

6 декабря в Украине был зафиксирован первый в нынешнем осенне-зимнем сезоне летальный случай от риновирусной инфекции.

13 декабря Министерство здравоохранения сообщило о начале эпидемии гриппа в трех областях Украины. Среди них и Харьковская, эпидемический порог в которой превышен на 23%.