Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Харькове жертвой гриппа стал малолетний ребенок

В Харькове жертвой гриппа стал малолетний ребенок

В Харькове жертвой гриппа стала 9-летняя девочка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице телеканала UA: Харків в Facebook со ссылкой на заместителя директора областного департамента здравоохранения Галину Сироштан.

По ее словам, девочка умерла еще 1 декабря в машине «скорой помощи». В ходе судебно-медицинской экспертизы у погибшей «высеялся сезонный грипп».

Как сообщала «Фраза», 19 ноября 2018 года заведующая кафедрой отоларингологии Национального медицинского университета имени Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Юлия Деева сообщила о том, что в Украину пришел новый опасный вид гриппа, который может вызывать отит. И если своевременно не обратиться к специалистам, можно даже потерять слух.

30 ноября ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская сообщила о том, что на Украину надвигается страшный грипп Singapore А (H3N2), от которого в США погибли 80 тыс. человек.

6 декабря в Украине был зафиксирован первый в нынешнем осенне-зимнем сезоне летальный случай от риновирусной инфекции.

13 декабря Министерство здравоохранения сообщило о начале эпидемии гриппа в трех областях Украины. Среди них и Харьковская, эпидемический порог в которой превышен на 23%.

Тэги: грипп, Харьков, здоровье, эпидемия, смерть, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
13.12.18 08:00

На что рассчитывал «Шахтер»?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.12.18 09:12

За кулисами аннексии: ВМФ Украины в крымских событиях

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Посла Израиля «шокировало» решение львовской власти по Бандере

Посла Израиля «шокировало» решение львовской власти по Бандере
14.12.18 10:05
789
Последние новости
14.12.18 14:56

Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому и генсеку ООН по поводу ситуации вокруг УПЦ
14.12.18 14:45

Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
14.12.18 13:53

Националист Корчинский пригрозил боксеру Усику «пулей из Калашникова», если тот пойдет защищать Лавру
14.12.18 13:26

Крупный российский поисковик назвал дату смерти Порошенко
14.12.18 12:49

В Харьковской области еще на прошлой неделе изменили статус русского. Но известно об этом стало лишь сейчас
14.12.18 12:34

В Харькове жертвой гриппа стал малолетний ребенок
14.12.18 11:56

Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
14.12.18 11:30

Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
14.12.18 10:52

Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
14.12.18 10:50

В Сети началось голосование за талисман Киева

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
В Сети началось голосование за талисман Киева
В Сети началось голосование за талисман Киева
В Киеве внедорожник врезался в отбойник перед мостом – водитель погиб
В Киеве внедорожник врезался в отбойник перед мостом – водитель погиб
В Киеве горело здание института
В Киеве горело здание института
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно
Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.