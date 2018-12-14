На одной из исследовательских станций в Антарктике таинственно погибли рабочие

На исследовательской станции Мак-Мердо в Антарктике погибли двое рабочих. Как выяснили журналисты «Фразы», они проводили плановые технические работы.
Об инциденте на станции пишет издание The New York Times.
Сообщается, что в Национальном научном фонде США сообщили, что рабочие погибли в результате несчастного случая: они выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл.
Данная станция находится возле ледника Росса в новозеландской зоне территориальных претензий.
Тела рабочих обнаружили с помощью вертолета. Один из них был еще жив, но спасти его не удалось.
Причина смерти рабочих не уточняется.
Станция Мак-Мердо входит в Антарктическую программу США. Она также обслуживает станции и исследовательские программы других стран.
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