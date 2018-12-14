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На одной из исследовательских станций в Антарктике таинственно погибли рабочие

На одной из исследовательских станций в Антарктике таинственно погибли рабочие

На исследовательской станции Мак-Мердо в Антарктике погибли двое рабочих. Как выяснили журналисты «Фразы», они проводили плановые технические работы.

Об инциденте на станции пишет издание The New York Times.

Сообщается, что в Национальном научном фонде США сообщили, что рабочие погибли в результате несчастного случая: они выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл.

Данная станция находится возле ледника Росса в новозеландской зоне территориальных претензий.

Тела рабочих обнаружили с помощью вертолета. Один из них был еще жив, но спасти его не удалось.

Причина смерти рабочих не уточняется.

Станция Мак-Мердо входит в Антарктическую программу США. Она также обслуживает станции и исследовательские программы других стран.

Как писала «Фраза», ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике.

Ранее исследователи нашли подо льдами Антарктики следы древних континентов.

Тэги: ученые, мир, ЧП, Антарктика

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