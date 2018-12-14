Посла Израиля «шокировало» решение львовской власти по Бандере

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что «был шокирован» решением Львовского областного совета сделать следующий годом Степана Бандеры. Как выяснили журналисты «Фразы», дипломат написал письмо.

Оно опубликовано в «Фейсбуке» посольства Израиля в Украине.

В частности, посол пишет: «Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год годом Степана Бандеры».

Дипломат пишет: «Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией».

Израильский посол считает, что «Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей».

Как писала «Фраза», пока Израиль думал над ответом России, в тамошних соцсетях наблюдается всплеск антисемитизма.

Ранее министр обороны Израиля подал в отставку, чтобы не мириться с палестинцами.