Полиция «нейтрализовала» стрелка из Страсбурга при задержании

29-летний Шериф Шекат, которого подозревают в совершении террористического акта в центре Страсбурга, был «нейтрализован» при задержании. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

«В 21:00 патруль в составе трех полицейских заметил подозрительного человека на ул. Лазаре, — написал чиновник. — По описанию он был похож на разыскиваемого преступника, и правоохранители попытались его задержать».

В ответ, по словам Кастанера, он повернулся к полицейским, открыв по ним огонь. «Защищаясь они нейтрализовали нападавшего», — заключил министр.

Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на СМИ террористов из «Исламского государства», человек, открывший огонь по прохожим и полицейским в центре Страсбурга, был «солдатом ИГИЛ и провел операцию в ответ на призывы к нападению на граждан стран коалиции», которая сражается с боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке«.

При этом террористы не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Как сообщала «Фраза», вечером 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный открыл по людям прицельный огонь из автомата.

По данным правоохранителей, бойню устроил 29-летний местный житель Шариф Шекат, который стрелял в людей в трех местах города. В результате три человека погибли и 12 получили ранения.