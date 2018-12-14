В Киеве решили снести памятник российскому полководцу Александру Суворову, признав его «не памятником»

В Киеве решили снести памятник российскому полководцу Александру Суворову, установленный у входа в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище). Как выяснили журналисты «Фразы», такой информацией в «Твиттере» поделился вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Так, чиновник сообщил, что «консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА поддержал обращение лицея и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о не занесении памятника Александру Суворову в реестр памятников».

Он написал: «Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будут демонтирован».

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