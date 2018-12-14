Стало известно, чем космонавты заткнули дыру в корпусе космического корабля «Союз»

Российские космонавты установили, как была устранена «августовская» пробоина в корпусе космического корабля «Союз МС-09». Как выяснили журналисты «Фразы», утечку воздуха члены экипажа МКС ликвидировали при помощи «подручных средств».

Как передает «МК» со ссылкой на ТАСС, космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокофьев во время последнего выхода в открытый космос нашли «затычку» в корпусе пристыкованного к МКС космического корабля.

По сведениям издания, пробоина в «Союзе» была устранена при помощи марлевого тампона, пропитанного герметиком. Отмечается, что за более чем трехмесячный срок из наружной части этой «заглушки» в вакууме испарилась вся жидкость и марля просто рассыпалась, когда Олег Кононенко попытался ее захватить.

Сообщается, что взятые космонавтами пробы будут переданы на экспертизу в ФСБ, поскольку в Роскосмосе ранее не занимались подобными исследованиями.

Как писала «Фраза», пока в России взрослые дяди не могут с первого раза запустить ракету, в США даже школьники успешно вывели спутник на орбиту.

Ранее сообщалось, что космический корабль «Союз» с астронавтами на борту успешно стартовал на МКС.