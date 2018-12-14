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Украинец отправился в гости к «москалям», прихватив с собой крупнокалиберный пулемет

Украинец отправился в гости к «москалям», прихватив с собой крупнокалиберный пулемет

Украинским таможенникам и пограничникам удалось предотвратить вывоз в Россию огнестрельного оружия крупного калибра. Как выяснили журналисты «Фразы», гражданин Украины с пулеметом пытался пересечь границу с Россией через «зеленый коридор».

Как передает ГФС Сумской области, в зону таможенного контроля пункта «Бачевск» заехал автомобиль, направлявшийся в Россию, водитель которого выбрал упрощенную форму контроля (т.н. «зеленый коридор»). Однако, во время детального осмотра багажника и салона авто, правоохранителям удалось обнаружить детали пулеметного оружия.

Сообщается, что комплектующие крупнокалиберного пулемета ДШК были спрятаны в разных частях машины. Так, элементы триноги были найдены в газовом баллоне, в задних дверях ‒ пулеметные ручки, под ковриком водителя ‒ броневой щит, под капотом ‒ «лапы» треноги, в переднем бампере ‒ «тело» и макет ствола пулемета.

Отмечается, что на правонарушителя составлен административный протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Как писала «Фраза», правоохранители задержали сотрудника института при попытке вывезти в Иран секретные данные о флагмане ВМС Украины.

Тэги: Украина, общество, Россия, граница, таможня, пулемет, Зеленый коридор, Таможенное оформление, курьезы, новости Украины

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