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«Ворскла» финишировала не последней в группе Лиги Европы

«Ворскла» финишировала не последней в группе Лиги Европы

Сегодня, 13 декабря, полтавская «Ворскла» провела свой заключительный поединок в групповом этапе Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Василия Сачко на выезде играли против лиссабонского «Спортинга».

Перед этим матчем путевки в следующий этап турнира были разыграны заранее, ведь «Спортинг» ни выше, ни ниже второго места не мог переместиться, а «Арсенал» заранее застолбил за собой первое место. А вот на кону у полтавчан стояло третье место.

И, несмотря на то, что португальцы выставили на матч далеко не основной состав, шансов гостям они в первом тайме не оставили вообще. На 17-й минуте встречи Монтеро открыл счет, на 35-й Мигел Луиш удвоил преимущество своей команды, а за минуту до перерыва Далку отметился автоголом и сделал счет 3:0 в пользу «Спортинга».

Во второй половине встречи игра немного успокоилась, но, все же, португальцы имели еще несколько шансов для того, чтобы забить еще. И, все же, как бы то ни было поединок так и завершился победой «Спортинга» со счетом 3:0.

В параллельном матче лондонский «Арсенал» дома обыграл «Карабах» со счетом 1:0.

Турнирная таблица в группе Е:

1. «Арсенал» — 6 игр / 16 очков;

2. «Спортинг» — 6 / 13;

3. «Ворскла» — 6 / 3;

4. «Карабах» — 6 / 3.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» в последнем матче группового этапа Лиги Европы дома проиграло чешскому «Яблонцу» со счетом 0:1.

Тэги: футбол, Лига Европы, спорт, ФК Ворскла, Ворскла

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