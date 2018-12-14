Титул «Миссис Москва-2018» умудрилась заполучить «москвичка» с Евромайдана

В российской столице завершился ежегодный конкурс красоты «Миссис Москва-2018». Как выяснили журналисты « Фр аз ы », победительницей престижного мероприятия стала 35-летняя украинка, принимавшая участие в Евромайдане.

Как передает УНИАН, о новоявленной обладательнице титула «самой красивой мамы и жены Москвы» ‒ Екатерине Лифшиц ‒ на данный момент известно немного. Так, в свое время она закончила Киевский институт культуры и искусств, а после переезда в Москву работала стилистом в салоне красоты. В настоящий момент женщина замужем за руководителем агентства кибербезопасности Евгением Лифшицем и воспитывает двоих детей-близнецов.

В свою очередь, «неравнодушные граждане» обнаружили на странице Екатерины Лифшиц в социальной сети фотографию, снятую в феврале 2014 года, на которой нынешняя «Миссис Москва-2018» запечатлена на фоне сгоревшего Дома профсоюзов. Сообщается, что этот снимок вызвал настоящую бурю негодования в российском сегменте Интернета, в связи с чем женщина была вынуждена его удалить.

По словам Евгения Лифшица, его жена не является «евромайдановкой», а в 2014 году приезжала в Украину с целью навестить родителей.

Как писала « Фр аз а », «Мисс Украина-2018» осталась без своего звания из-за «сокрытия» пикантных подробностей из личной жизни.

Ранее сообщалось, что после скандала в Украине переизбрали королеву красоты.