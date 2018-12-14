Пленный капитан украинского буксира пошел в «полную несознанку»

Морской офицер Олег Мельничук, попавший в российский плен в результате конфликта в акватории Керченского пролива, не признает своей «вины». Как выяснили журналисты « Фр аз ы », об этом рассказал адвокат обвиняемого украинца.

Как передает «Газета по-украински» со ссылкой на защитника Эдема Семедляева, в четверг, 13 декабря, российские следователи провели допрос капитана буксира «Яны Капу» Олега Мельничука.

По словам адвоката, его подзащитный заявил следствию, что считает себя военнопленным согласно Женевской конвенции и отказывается давать какие-либо показания в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Кроме того, через своего адвоката Олег Мельничук выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку пленным украинским морякам.

В свою очередь, самого Эдема Семедляева российские следователи пытались уговорить подписать «подписку о неразглашении» материалов досудебного следствия, на что он ответил отказом, поскольку это требование является незаконным.

Как писала « Фр аз а », попавший в плен командир украинской эскадры пошел в «полный отказ».

Ранее сообщалось, что пленный командир украинского катера выдвинул свои требования следствию.