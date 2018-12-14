Пленный капитан украинского буксира пошел в «полную несознанку»

Морской офицер Олег Мельничук, попавший в российский плен в результате конфликта в акватории Керченского пролива, не признает своей «вины». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал адвокат обвиняемого украинца.
Как передает «Газета по-украински» со ссылкой на защитника Эдема Семедляева, в четверг, 13 декабря, российские следователи провели допрос капитана буксира «Яны Капу» Олега Мельничука.
По словам адвоката, его подзащитный заявил следствию, что считает себя военнопленным согласно Женевской конвенции и отказывается давать какие-либо показания в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Кроме того, через своего адвоката Олег Мельничук выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку пленным украинским морякам.
В свою очередь, самого Эдема Семедляева российские следователи пытались уговорить подписать «подписку о неразглашении» материалов досудебного следствия, на что он ответил отказом, поскольку это требование является незаконным.
Как писала «Фраза», попавший в плен командир украинской эскадры пошел в «полный отказ».
Ранее сообщалось, что пленный командир украинского катера выдвинул свои требования следствию.