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Лига Европы: «Динамо» снова опозорилось на глазах у своих фанатов

Лига Европы: «Динамо» снова опозорилось на глазах у своих фанатов

Сегодня, 13 декабря, киевское «Динамо» сыграло заключительный поединок в групповом этапе розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Александра Хацкевича в родных стенах принимали чешский «Яблонец».

Еще в пятом туре киевляне гарантировали себе первое место в группе, поэтому результат им был совершенно не важен. Но наставник «Динамо» не стал бросать в бой резервистов, а выставил на поле практически основной состав. Однако каким бы состав не был боевым, первый тайм киевляне провалили напрочь. Уже на 10-й минуте Долежал после навеса с углового головой открыл счет, а еще до перерыва чехи минимум трижды могли забивать еще.

Во второй сорокапятиминутке подопечные Хацкевича задвигались заметно активнее и почти весь тайм «провисели» на чужих воротах, однако до взятия ворот дело так и не дошло. В итоге — неожиданное поражение «Динамо» со счетом 0:1, что, впрочем, не помешало им занять первое место в группе.

В параллельном матче нашей группы французский «Ренн» обыграл дома казахстанскую «Астану» со счетом 2:0 и занял второе место.

Итоговая турнирная таблица в группе К:

1. «Динамо» — 6 игр / 11 очков;

2. «Ренн» — 6 / 9;

3. «Астана» — 6 / 8;

4. «Яблонец» — 6 / 5.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне последний матч в групповом этапе Лиги чемпионов сыграл донецкий «Шахтер».

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Лига Европы, спорт

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