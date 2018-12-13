В Украине стартует Фестиваль фильмов ужасов Best Horror Shorts

В кинотеатрах Украины стартует Фестиваль короткометражного кино «Best Horror Shorts». Как выяснили журналисты «Фразы», старт состоится 20 декабря.

«Best Horror Shorts» — это подборка жутких историй, каждая из которых поражает непредсказуемым сюжетом и неповторимой атмосферой. На экране зрителей ждут каннибалы, сумасшедшие дантисты, монстры охотящихся на людей и монстры, которые живут в людях, а также многое другое.

Раписание показа Best Horror Shorts в городах Украины можно найти по этой ссылке.

Медиапартнеры фестиваля: «Фраза», Kinoafisha.ua, Inspired, KinoFilms.ua, Obozrevatel.ua, Etcetera Media, Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua.