Детскую книгу «Доблесть ацтеков» могут выставить на премию им. Леси Украинки

Заметным изданием в жанре художественно-познавательной литературы для детей в 2018 году стала книга «Доблесть ацтеков» Тины Кэрролл-Мариниченко («Саммит-книга», 2018 г.). Как выяснили журналисты «Фразы», повествовательная форма изложения текста дополнена художественными находками Николая Пшонки, фотографиями и рисунками богов ацтекских книг-кодексов начала XVI в., а также иллюстрированным словарем мифологических имен и географических названий.

В рецензии на книгу отмечается: «С первых страниц книги мы чувствуем умелую писательницу, которая интересно подает исторический материал в художественном переосмыслении. Книга рассчитана на любознательных школьников и студентов-первокурсников, которые стремятся изучать основы всемирной истории нестандартно и увлекательно. Лейтмотивом „Доблесть ацтеков“ является особенность религии. Автор интересно поработала с „аранжировкой“ материала о важности риторики, что, в то время, тесно переплеталась с искусством. По-своему неожиданно удалось охудожнить Тламатининов — профессиональных риторов и поэтов, которые видели в искусстве языка форму мистического общения. В разработанной ими риторической и эстетической программе, языковое искусство связывало человеческую личность и божественную основу Вселенной. В момент выражения оратором или художником своего внутреннего „Я“ все наполнялось божественной энергией».

Книга убеждает реципиента в том, что несмотря на кровожадные религиозные обычаи, ацтеки все же стали главной силой в Центральной Америке, и за время своего господства успели оставить после себя немало воспоминаний.

Как отмечает эксперт Леся Мудрак: «Книга „Доблесть ацтеков“ Тины Кэрролл-Мариниченко заслуживает высокой художественной оценки и вполне может быть рекомендована к рассмотрению на Премию Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества».