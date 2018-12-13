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«Центрэнерго» обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия, — СМИ

«Центрэнерго» обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия, — СМИ

ПАО «Центрэнерго» обвинило народного депутата Украины Сергея Лещенко во вмешательстве в свою деятельность из-за его заявления об условиях приватизационного конкурса предприятия. Об этом со ссылкой на заявление предприятия сообщает «Главком».

«Заявления народного депутата Украины, который безосновательно называет „аферой“ открытый приватизационный конкурс и ставит под сомнение объявленную стоимость компании в 200 млн долларов США, расценивая ее как „продажу за бесценок“, свидетельствуют о предвзятости и политических мотивах господина Сергея Лещенко», — сообщают в «Центрэнерго».

Также представители предприятия отмечают, что стартовая цена государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» была определена по результатам всестороннего и объективного аудита компании, который был проведен за счет государства международной аудиторской компанией Ernst&Young.

«Для проведения оценки компании и определения стартовой цены государственного пакета акций ПАО „Центрэнерго“ Кабинетом Министров Украины был определен и утвержден Советник — польский филиал авторитетной аудиторской компании Ernst&Young (Распоряжение КМУ от 21.02.2018 № 111-р). Советником к аудиту было привлечено также юридическую фирму Baker McKenzie и аудиторскую компанию Baker Tilly Ukraine», — уточняют в «Центрэнерго».

На предприятии уверены, что ставя под сомнение результаты работы иностранных аудиторов и называя процедуру приватизации ПАО «Центрэнерго» «аферой», народный депутат Украины Сергей Лещенко сознательно действует вопреки государственным интересам, ведь таким образом занижает рыночную стоимость как самой компании, так и государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго», выставленных на приватизацию Фондом государственного имущества Украины.

«К сожалению, это уже не первый факт вмешательства в хозяйственную деятельность компании „Центрэнерго“ со стороны народного депутата Сергея Лещенко, который ради личного политического пиара прибегает к грязным манипуляциям и выдает информацию из открытых источников за „сенсацию“, и таким образом вредит интересам государства», — сообщают в «Центрэнерго».

Представители «Центрэнерго» призывают народных депутатов и членов правительства дать свою оценку публичным заявлениям Сергея Лещенко, и признать их вредящих репутации, инвестиционной привлекательности и занижают рыночную стоимость государственного актива ПАО «Центрэнерго».

Ранее Фонд госимущества отменил конкурс на приватизацию «Центрэнерго».

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