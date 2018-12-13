Боксеру Усику угрожают: Лавру защищать от нас?! Можно и с проломленной головой чемпиону остаться

Экс-боец батальона «Донбасс» Олег Дуб пригрозил проломить голову абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе, украинскому боксеру Александру Усику. Как выяснили журналисты «Фразы», так он прокомментировал заявление Усика, пообещавшего защищать Киево-Печерскую Лавру УПЦ, если ее попытаются захватить..

«Усик заявил, что Лавру защищать от нас?! Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута?! А здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться... Ну куда тебе с народом тягаться, оболтусу?! Там же полотенце никто на ринг не выбросит для спасения», — написал Дуб в своем ФБ.

Напомним, Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы.