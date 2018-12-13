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Российские СМИ очень остро отреагировали на участие Павелко в выборах УЕФА

Российские СМИ очень остро отреагировали на участие Павелко в выборах УЕФА

Как только стало официально известно о том, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут Украиной на выборы в УЕФА, российские СМИ резко и болезненно отреагировали на такую новость. Как сообщает «Багнет», сразу несколько кремлевских изданий сообщили о том, что Павелко теперь якобы «должны посадить в тюрьму».

Также издание информирует: «Полный список претендентов, из 11 человек, на должности вице-президентов в Исполкоме, УЕФА опубликовал на этой неделе. Среди кандидатов впервые за 14 лет не оказалось фамилии давнего лоббиста интересов российского футбола Григория Суркиса. И точно также впервые — появилась фамилия Павелко.

Суркис не смог выдвинуть свою кандидатуру в УЕФА по причине того, что не является действующим членом Федерации футбола Украины. Более того, ни один из представителей Исполкома ФФ Украины не предложил рассмотреть персону Суркиса в качестве даже потенциального участника выборов.

Реакция на такую новость из мира украинского футбола со стороны российских средств массовой информации последовала незамедлительно. Сразу несколько кремлевских изданий в свойственной им манере лжи и пропаганды опубликовали материалы о Павелко со следующими заголовками:

«Президента федерации футбола Украины могут посадить: слишком много работает»;

«Президент Федерации футбола Украины получит от 5 до 10 лет тюрьмы»;

«Президент Федерации футбола Украины получит от 5 до 10 лет тюрьмы — НАПК».

В указанных статьях изложена абсолютно не отвечающая действительности информации, которая, к тому же, вложена в уста Национального агентства по противодействую коррупции в Украине (НАПК). В самом же НАПК, видимо, даже и не догадываются, что сделали какие то подобные заявления российским журналистам.

В целом, агония кремлевских СМИ вполне объяснима. России не выгоден Павелко, как член исполкома УЕФА. Кандидатура Суркиса утраивала Путина куда больше, особенно после того, как украинский бизнесмен лично занимался лоббизмом проведения ЧМ −2018 в РФ.

Можно предположить, что кремлевская пропагандистская машина включиться на всю свою мочь в преддверье самых выборов УЕФА, которые запланирован в феврале 2019 года. Следует уже запасаться попкорном и начинать следить за увлекательными историями РосСМИ о том, как «Павелко ест детей на завтрак».

В УЕФА за этим тоже, своре всего, будут пристально следить. И хочется верить, что сделают правильные выводы".

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