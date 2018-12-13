Главные новости за 13 декабря 2018 года

В Украине началась эпидемия гриппа: последние данные. В Украине началась эпидемия гриппа. Эпидемический порог по стране уже превышен. Как передает Минздрав, сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет уже 528,2 случая на 100 тысяч населения. Отмечается, что это на 1,8% выше эпидемического порога. В сообщении говорится, что эпидемический порог превышен: в Харьковской области на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской областях на 12%, а в Донецкой области на 1,1%.

Автобаза ДУСи потратила почти $1,3 млн на два шестисотых «Мерседеса». «Автобаза Государственного управления делами» по результатам тендера заказала два автомобиля Mercedes-Benz S-600 за 36,01 млн грн. По данным СМИ, изначально стоимость закупки составляла без малого 42 млн грн, однако впоследствии эта сумма была уменьшена на 6 млн грн. Один из автомобилей стоимостью 17,57 млн грн (около $625 тысяч) должен бронепакет высшей степени защиты VR10, обивку салона из черной эксклюзивной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, функцию памяти для задних сидений, видеокамеру кругового обзора, систему пожаротушения и т. д,

Первый в истории «украинского ФБР» задержанный чиновник оказался не чиновником. Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. В частности, как сообщается, задержанный требовал передать ему $2000 за влияние на принятие решения о не призыве на военную службу. При этом в случае отказа он угрожал создать условия для привлечения лица к ответственности за неявку в военный комиссариат, а также неотложного призыва его на военную службу.

Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было. В Киеве в Андреевской церкви в четверг, 13 декабря, прошла первая служба Константинопольского патриархата. Она началась в 9.30 утра в день святого апостола Андрея Первозванного. Во время службы в Андреевской церкви находились архиепископ Памфильский, глава западной епархии УПЦ в США Даниил и епископ Эдмонтонский, глава западной епархии УПЦ в Канаде Илларион, епископ Константинопольськой православной церкви, митрополит Галльский Эммануил, а также епископы Кисама и Селина Амфилохий.

В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина. В Киеве на улице Академика Туполева, утром четверга, 13 декабря, умер 76-летний мужчина. По словам очевидцев, он направлялся на работу, когда вдруг рухнул в сугроб. Все произошло около 6.40 утра. Сильный снегопад частично занес тело покойного.

Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно. В Ровно таксисты жестко поиздевались над пассажиром, который отказался платить за проезд. Они заставили парня облить себя зеленкой. Все это было снято на камеру. Видео уже появилось в сети. На видео видно, как таксисты окружили пассажира и заставляют его облить себя зеленкой.

Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы. Украинский боксер Александр Усик пообещал защищать Киево-Печерскую Лавру УПЦ, если ее попытаются захватить. Говоря о Томосе, Александр Усик сказал, что «если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали».

Легендарная французская актриса написала гневное письмо Порошенко. Легендарная французская актриса Брижит Бардо написала письмо президенту Украины Петру Порошенко. Она просит главу государства защитить животных в частном зоопарке Покровска Донецкой области. 84-летняя актриса заявила, что животные в скандальном питомнике просто гибнут в жутких условиях.

Титул «Миссис Москва» выиграла украинка, засветившаяся на Евромайдане. Обладательницей титула «Миссис Москва-2018» стала 35-летняя украинка Катерина Лифшиц. По данным СМИ, она была на Евромайдане. Фотография была сделана в самый разгар революции на фоне сгоревшего здания Дома профсоюзов. На данный момент она уже удалена, как и целый ряд других фотографий с места событий.

В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд. В Турции возле станции Энимахалле разбился скоростной поезд. Около 6.30 в четверг, 13 декабря, он врезался в пригородную электричку. По данным местных СМИ, жертвами крушения поезда, следовавшего по маршруту Анкара-Конья, стали как минимум девять человек, более сорока людей получили различные травмы. Среди погибших оказался и машинист поезда.

Соцсети жестко высмеяли очередной фейк российской пропаганды. Пользователи социальных сетей активно обсуждают сюжет телеканала «Россия 24» об «уникальной разработке», представленной на российском форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, — человекоподобном роботе по имени Борис. На самом деле им оказался аниматор, одетый в костюем, который можно купить в интернете. В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под Skibidi. Борису посвятили часть сюжета журналисты «Вести Ярославль», назвавшие его «самым современным роботом».