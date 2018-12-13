«Мгновенная карма»: Водитель маршрутки назвал пассажира «тварью» и тут же за это поплатился

Сегодня, 13 декабря, на улице Драгоманова в Киеве произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса Национальной полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, причиной аварии стала перепалка водителя маршрутки с пассажирами. Как утверждается, водитель автобуса, двигавшегося по 445 маршруту в Дарницком районе столицы «обозвал человека „тварью“ за то, что он мешкал в оплате за проезд». «Естественно, общественности это не понравилось, и началась словесная перепалка. В результате водитель совершает ДТП», — утверждают в сообществе, подчеркивая кармическую сущность происшедшего.

Как сообщала «Фраза», 23 августа 2018 года в том же районе Киева, на Харьковском шоссе, маршрутное такси врезалось в автомобиль полицейской охраны.