Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Запорожье мужчина выстрелил из огнестрела в малолетнего сына

На Запорожье мужчина выстрелил из огнестрела в малолетнего сына

На Запорожье 10-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением грудной клетки. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в ребенка выстрелил собственный отец во время ссоры с сожительницей.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя главного врача Запорожской областной детской клинической больницы Евгения Копылова, ребенок поступил в реанимацию с огнестрельным ранением правой половины грудной клетки: сердце и легкие при этом не пострадали, однако пуля сломала мальчику 7-е ребро.

На данный момент его состояние оценивается как стабильное. При этом, пулю из тела было решено не доставать: «операция будет намного серьезнее, чем то, что находится в организме».

В свою очередь начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик рассказала, что огнестрельное ранение было получено вечером 10 декабря. Как установило следствие, стрелял отец ребенка из пистолета Флобер во время конфликта со своей сожительницей и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители утверждают, что выстрел произошел по неосторожности. В то же время Людвик подчеркнула, что «во время установления обстоятельств происшествия правонарушитель 1979 г. р. оказал сопротивление полицейским».

На данный момент против него составлены протоколы об административных правонарушениях, а также возбуждено уголовное дело, по которому нерадивому отцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщала «Фраза», 21 августа 2006 года директор Харьковской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Сергей Брижа открыл огонь из газового пистолета в сторону детей.

Осенью 2017 года в Киевской области в городе Бровары на детской площадке был задержан мужчина, который угрожал детям автоматом «Калашникова».

Летом 2018 года в штате Орландо бывший уголовник расстрелял четверых детей, из которые двое были его собственными, и после этого покончил с жизнью в туалете.

Тогда же в Вишневом Киевской области мужчина открыл стрельбу по подросткам, игравшим в футбол. Стрелком оказался общественный помощник народного депутата Юлия Мамчура.

9 сентября 2018 года в поселке Новая Одесса (Николаевская область) местный житель открыл стрельбу по детям, гулявшим на улице.

23 сентября в одном из районов Киева местный житель открыл огонь из окна по детской площадке.

Тэги: Запорожье, пистолет, стрельба, ребенок, Запорожская область, реанимация, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
13.12.18 08:00

На что рассчитывал «Шахтер»?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

13.12.18 09:00

С отпечатками пальцев на тот свет. Как украинская власть добивает пенсионеров

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Автобаза ДУСи потратила почти $1,3 млн на два шестисотых «Мерседеса»

Автобаза ДУСи потратила почти $1,3 млн на два шестисотых «Мерседеса»
13.12.18 15:56
250
Последние новости
13.12.18 17:40

В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
13.12.18 16:53

«Мгновенная карма»: Водитель маршрутки назвал пассажира «тварью» и тут же за это поплатился
13.12.18 16:28

На Запорожье мужчина выстрелил из огнестрела в малолетнего сына
13.12.18 16:01

В Украине началась эпидемия гриппа: последние данные
13.12.18 15:56

Автобаза ДУСи потратила почти $1,3 млн на два шестисотых «Мерседеса»
13.12.18 15:03

Филарет вручил церковный орден бывшей «шишке» из ЦРУ
13.12.18 14:54

Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
13.12.18 14:44

Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно
13.12.18 14:35

Министерство должно учесть позицию «Энергоатома» по прогнозному балансу электроэнергии, - эксперты
13.12.18 14:01

СБУ выдвинула серьезные обвинения против настоятеля Киево-Печерской Лавры

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно
Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно
В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было
Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было
В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина
В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.