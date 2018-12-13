На Запорожье мужчина выстрелил из огнестрела в малолетнего сына

На Запорожье 10-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением грудной клетки. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в ребенка выстрелил собственный отец во время ссоры с сожительницей.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя главного врача Запорожской областной детской клинической больницы Евгения Копылова, ребенок поступил в реанимацию с огнестрельным ранением правой половины грудной клетки: сердце и легкие при этом не пострадали, однако пуля сломала мальчику 7-е ребро.

На данный момент его состояние оценивается как стабильное. При этом, пулю из тела было решено не доставать: «операция будет намного серьезнее, чем то, что находится в организме».

В свою очередь начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик рассказала, что огнестрельное ранение было получено вечером 10 декабря. Как установило следствие, стрелял отец ребенка из пистолета Флобер во время конфликта со своей сожительницей и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители утверждают, что выстрел произошел по неосторожности. В то же время Людвик подчеркнула, что «во время установления обстоятельств происшествия правонарушитель 1979 г. р. оказал сопротивление полицейским».

На данный момент против него составлены протоколы об административных правонарушениях, а также возбуждено уголовное дело, по которому нерадивому отцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщала «Фраза», 21 августа 2006 года директор Харьковской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Сергей Брижа открыл огонь из газового пистолета в сторону детей.

Осенью 2017 года в Киевской области в городе Бровары на детской площадке был задержан мужчина, который угрожал детям автоматом «Калашникова».

Летом 2018 года в штате Орландо бывший уголовник расстрелял четверых детей, из которые двое были его собственными, и после этого покончил с жизнью в туалете.

Тогда же в Вишневом Киевской области мужчина открыл стрельбу по подросткам, игравшим в футбол. Стрелком оказался общественный помощник народного депутата Юлия Мамчура.

9 сентября 2018 года в поселке Новая Одесса (Николаевская область) местный житель открыл стрельбу по детям, гулявшим на улице.

23 сентября в одном из районов Киева местный житель открыл огонь из окна по детской площадке.