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Автобаза ДУСи потратила почти $1,3 млн на два шестисотых «Мерседеса»

Автобаза ДУСи потратила почти $1,3 млн на два шестисотых «Мерседеса»

«Автобаза Государственного управления делами» по результатам тендера заказала два автомобиля Mercedes-Benz S-600 за 36,01 млн грн. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, изначально стоимость закупки составляла без малого 42 млн грн, однако впоследствии эта сумма была уменьшена на 6 млн грн.

Как сообщают «Наши гроши» со ссылкой на систему «Прозорро», один из автомобилей стоимостью 17,57 млн грн (около $625 тысяч) должен бронепакет высшей степени защиты VR10, обивку салона из черной эксклюзивной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, функцию памяти для задних сидений, видеокамеру кругового обзора, систему пожаротушения и т. д,

Второй автомобиль стоимостью 18,44 миллиона гривен (около $660 тысяч) должен иметь аналогичные опции плюс некоторые дополнительные элементы оформления, а также перегородку в задней части салона, систему ночного видения, ТВ-тюнер и т. д,

Оба авто выполнены в цвете «черный металлик».

При этом журналисты обратили внимание на тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон ездит на служебном кроссовере Citroen DS7 Crossback, который стоит ориентировочно $60 тысяч, а канцлер Германии Ангела Меркель — на бронированном Audi A8 SecurIT, стоимость которого колеблется между $300 тыс. и 570 тыс. Тогда как в 2018 году «Автобаза ГУД» уже приобрела шесть автомобилей на 27,91 млн грн: две «Тойоты» и четыре «Мерседеса».

Между тем, советник президента Украины Юрий Бирюков, объясняя закупку дорогих автомобилей, объяснил, что «ГУД не только, и не столько президента обслуживает». «Фишка в том, что машины покупают для обслуживания иностранных делегаций», — пишет Бирюков н своей странице в Facebook, подчеркивая, что спецификацию для такого заказа оформляет служба протокола Кабмина и служба протокола Верховной Рады по согласованию с Управлением государственной охраны.

Как сообщала «Фраза», в 2012 году на закупку автомобилей для чиновников ушло полтора миллиарда гривен.

В сентябре 2013 года стало известно, что автохозяйство МВД по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение запчастей для десяти автомобилей Volkswagen и Skoda на 510 тысяч гривен.

В июле 2016 года СМИ сообщили, что министр культуры Евгений Нищук ездит на служебном автомобиле Volkswagen Phaeton стоимостью приблизительно в 2,5 млн грн. При этом указывалось, что предшественник Нищука Вячеслав Кириленко вначале пользовался служебной машиной поскромнее — Skoda Superb за миллион гривен.

Тогда же стало известно, что Генеральная прокуратура Украины планирует приобрести для Специализированной антикоррупционной прокуратуры две Toyota Camry в различных комплектациях и три автомобиля Toyota Corolla Multidrive S 2016 года производства стоимостью в несколько миллионов гривен.

Тэги: Mercedes, общество, тендер, цена, политика, Государственное управление делами, авто, новости Украины

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