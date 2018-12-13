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В Украине началась эпидемия гриппа: последние данные

В Украине началась эпидемия гриппа: последние данные

В Украине началась эпидемия гриппа. Как выяснили журналисты «Фразы», эпидемический порог по стране уже превышен.

Как передает Минздрав, сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет уже 528,2 случая на 100 тысяч населения. Отмечается, что это на 1,8% выше эпидемического порога.

В сообщении  говорится, что эпидемический порог превышен: в Харьковской области на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской областях на 12%, а в Донецкой области на 1,1%.

По данным медиков, 3-9 декабря гриппом и ОРВИ в нашей стране заболело 203 335 человек, две трети из них – дети. Заболеваемость среди детей выросла на 6,7%, а среди взрослых – на 2,6%.

Как писала «Фраза», в Украину идет жуткий «сингапурский» грипп.

Ранее в Украине зафиксирована первая смерть от ОРВИ.

Тэги: общество, грипп, здоровье, новости Украины

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