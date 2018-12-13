Филарет вручил церковный орден бывшей «шишке» из ЦРУ

Глава УПЦ (КП) Филарет вручил орден Святого Андрея Первозванного экс-замдиректору ЦРУ Джеку Девайну. Как выяснили журналисты «Фразы», его наградили за «помощь США в вопросах создания единой поместной церкви в Украине».

Как пишет портал «Цензор.нет», Джек Девайн, в свою очередь, «отметил выдающуюся роль Филарета в его борьбе за создание независимой от России церкви», а также «поблагодарил за отстаивание права христиан перед атеистической советской властью».

Сообщается, что с конца 1960-х до начала 1990-х Джек Девайн участвовал и руководил тайными операциями ЦРУ. В частности, он участвовал в государственном перевороте в Чили и свергал президента Сальвадора, а также «нес службу» в Иране. Также он возглавлял бюро ЦРУ в Европе.

Как писала «Фраза», ранее Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии.