Насиров: Решением суда я уже возобновлен в должности, теперь дело за Кабмином

Уже в ближайшие дни глава Государственной фискальной службы Роман Насиров планирует вернуться на работу. Как сообщает «Антикор», об этом он заявил 12 декабря во время эфира на телеканале «Наш».

Комментируя решение Окружного административного суда Киева, Насиров обратил внимание что его адвокаты подали иск еще в феврале.

«По закону трудовые споры должны рассматриваться 60 дней. Но рассмотрение этого дела по факту длилось 10 месяцев. Я был уверен, что раньше следующего года суд ничего не решит», — заявил он.

При этом глава ГФС был уверен в оправдательном решении суда.

«Со своей стороны, я и мои защитники были уверены, что решение будут таким. Ведь были нарушены все возможные нормы еще во время моего задержания. А сейчас у нас есть тест для правовой системы, для правовой страны, и тест для правительства», — отметил чиновник.

При этом Насиров продемонстрировал решение суда, в котором сказано, что он должен быть немедленно восстановлен в должности.

«Решением суда я уже возобновлен в должности. Но чтобы окончательно это произошло необходимо распоряжение Кабмина. Думаю, в ближайшие три дня эта ситуация должна решиться. Я буду придерживаться закона и просто без пафоса, без цирка и без шоу хочу приступить к исполнению своих обязанностей», — подытожил Насиров.

Как напоминает издание, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности.