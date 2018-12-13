СБУ выдвинула серьезные обвинения против настоятеля Киево-Печерской Лавры

В СБУ выдвинули серьезные обвинения против настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ Павла. Как выяснили журналисты «Фразы», ему вменяют «подготовку провокаций» перед «объединительным собором» по автокефалии, назначенным на 15 декабря в Киеве президентом Украины Петром Порошенко.

В частности, как заявил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, митрополит Павел «должен был координировать провокации» в Киеве.

По его словам, «СБУ зафиксировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора». Он сообщил, что данную информацию спецслужба «получила от гражданина Украины, которого пытались завербовать в Москве для проведения акций в Киеве».

В СБУ говорят, что провокации планировались и в других городах.

Впрочем, по его словам, «пока оснований для задержания митрополита Павла нет».

Как писала «Фраза», ранее СБУ наведалась с обыском во владения настоятеля Киево-Печерской Лавры.

Сообщалось, что в Киево-Печерской лавре должностные безбожники описывают имущество.

Ранее боксер Александр Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы.