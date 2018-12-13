Украину основательно замело снегом: водителям рассказали, по каким дорогам лучше не ездить

Пришедший в Украину снегопад основательно занес дороги. Как выяснили журналисты «Фразы», в полиции уже рассказали водителям, где лучше не ездить.

По данным правоохранителей, сложнее всего дела с проездом обстоят в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.

Отмечается, что сейчас ограничено движения грузовиков в Киевской и Житомирской областях.

Затруднен подъезд и к Киеву.

Проблемы наблюдаются на таких дорогах: М01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, Н07 Киев-Сумы-Юнаковка, М03 Киев-Харьков-Довжанский, Р03 Юго восточный обход Киева, М-05 Киев-Одесса, М06 Киев-Чоп и М07 Киев-Ковель-Ягодин.

Как говорят синоптики, в Черниговской области намело сугробы до 33 сантиметров, а возле Борисполя – до 32 сантиметров. В Киеве снежный покров составляет 26 сантиметров, в центральных регионах Украины – до 20 сантиметров, на севере страны – до 17 сантиметров, на юге – до 7 сантиметров, а на западе – до 4 сантиметров.

Как писала «Фраза», мощный снежный шторм оставил людей без электричества в шести областях Украины.

Ранее синоптики предупредили украинцев о затяжных снегопадах.