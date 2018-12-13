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Первый в истории «украинского ФБР» задержанный чиновник оказался не чиновником

Первый в истории «украинского ФБР» задержанный чиновник оказался не чиновником

Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны во взяточничестве. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГБР.

В частности, как сообщается, задержанный требовал передать ему $2000 за влияние на принятие решения о не призыве на военную службу. При этом в случае отказа он угрожал создать условия для привлечения лица к ответственности за неявку в военный комиссариат, а также неотложного призыва его на военную службу.

Информацию о задержании подтвердила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган, подчеркнув, что это первый результат сотрудничества прокуратуры и ГБР.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, задержание произошло непосредственно во время передачи подозреваемому взятки. Денежные средства у задержанного изъяты.

В то же время в пресс-службе Министерства обороны Украины опровергло информацию о том, что задержанный имеет отношение к ведомству. В частности, как сообщается, «указанное лицо почти год назад временно исполняло обязанности руководителя одного из госпредприятий Минобороны, но с января 2018 года было уволено». «В настоящее время гражданин не имеет никакого отношения к оборонному ведомству», — заверили в Минобороны.

Как сообщала «Фраза», Верховная Рада Украины 12 ноября 2015 года приняла закон о создании Государственного бюро расследований. Президент подписал этот закон 14 января.

На Госбюро возлагаются обязанности по расследованию преступлений, ныне подследственных прокуратуре, а именно: преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений.

16 ноября 2017 года комиссия по избранию руководства ГБР после проведения рейтингового голосования за кандидатов приняла решение о назначении на должность главы бюро прокурора Романа Трубы.

Отметим, что в СМИ ГБР часто называют «аналогом ФБР».

Тэги: взятка, коррупция, Генеральная прокуратура Украины, Министерство обороны Украины, задержание, криминал, Государственное бюро расследований, Лариса Сарган, курьезы, новости Украины

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