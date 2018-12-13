Соцсети жестко высмеяли очередной фейк российской пропаганды

Пользователи социальных сетей активно обсуждают сюжет телеканала «Россия 24» об «уникальной разработке», представленной на российском форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, — человекоподобном роботе по имени Борис. Как выяснили журналисты «Фразы», на самом деле им оказался аниматор, одетый в костюем, который можно купить в интернете.

Как сообщает TJournal, В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под Skibidi. Борису посвятили часть сюжета журналисты «Вести Ярославль», назвавшие его «самым современным роботом».

Позже выяснилось, что «Борис» — это костюм для человека «Робот Алеша». Продавцы «Алеши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно». В интернете такой костюм можно приобрести за 250 тыс. руб (около 105 тыс. грн).

Отметим, что не ясно, кто именно ввел в заблуждение зрителей — организаторы мероприятия либо журналисты.

Тем не менее пользователи соцсетей обрушились на новость с хлесткими комментариями и фотожабами. Многие начали вспоминать человекоподобных роботов из различных произведений массовой культуры, проводить параллели с российской политической и общественной действительностью и даже делать далеко идущие философские выводы.