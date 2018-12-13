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Соцсети жестко высмеяли очередной фейк российской пропаганды

Соцсети жестко высмеяли очередной фейк российской пропаганды

Пользователи социальных сетей активно обсуждают сюжет телеканала «Россия 24» об «уникальной разработке», представленной на российском форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, — человекоподобном роботе по имени Борис. Как выяснили журналисты «Фразы», на самом деле им оказался аниматор, одетый в костюем, который можно купить в интернете.

Как сообщает TJournal, В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под Skibidi. Борису посвятили часть сюжета журналисты «Вести Ярославль», назвавшие его «самым современным роботом».

Позже выяснилось, что «Борис» — это костюм для человека «Робот Алеша». Продавцы «Алеши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно». В интернете такой костюм можно приобрести за  250 тыс. руб (около 105 тыс. грн).

Отметим, что не ясно, кто именно ввел в заблуждение зрителей — организаторы мероприятия либо журналисты.

Тем не менее пользователи соцсетей обрушились на новость с хлесткими комментариями и фотожабами. Многие начали вспоминать человекоподобных роботов из различных произведений массовой культуры, проводить параллели с российской политической и общественной действительностью и даже делать далеко идущие философские выводы.

 

 

Тэги: Россия, фотожаба, соцсети, Робототехника, курьезы, робот Борис

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