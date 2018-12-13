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Мощный снежный шторм оставил людей без электричества в шести областях Украины

Мощный снежный шторм оставил людей без электричества в шести областях Украины

Снежный шторм, накрывший Украину накануне, обесточил 170 населенных пунктов. Как выяснили журналисты «Фразы», такие цифры утром четверга, 13 декабря, приводит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что от непогоды пострадали жители шести областей Украины.

В Черниговской области без электричества остались 85 населенных пунктов, в Киевской – 40, в Сумской – 30, в Херсонской – девять, в Кировоградской –  четыре, а в Николаевской – два.

Сейчас электричество восстанавливают силами бригад местных облэнерго.

При этом отмечается, что дороги Украины расчищены от снега и льда: для обеспечения проезда тут работали 1 742 человек и 1 169 единиц техники.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о затяжных снегопадах.

Ранее из-за непогоды аннексированный Крым частично остался без электричества.

Тэги: снег, общество, погода, снегопад, электричество, погодные условия, новости Украины

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