Легендарная французская актриса написала гневное письмо Порошенко

Легендарная французская актриса Брижит Бардо написала письмо президенту Украины Петру Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», она просит главу государства защитить животных в частном зоопарке Покровска Донецкой области.

Как пишет сообщество украинских защитников животных UAnimals в «Фейсбуке», 84-летняя актриса заявила, что животные в скандальном питомнике просто гибнут в жутких условиях.

Она просит Петра Порошенко вмешаться в ситуацию и защитить животных.

Как отмечается, «животные обитают в холоде и без доступа к нормальному питанию».

По данным СМИ, животных планируют распределить в разные зоопарки Украины, в частности – в Киеве.

Как писала «Фраза», в свое время Брижит Бардо обещала Виктору Януковичу раздуть из-за отношения к животным в Украине скандал на весь мир.