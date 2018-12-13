В Днепре задержали странного мужчину, который гулял по городу с гранатометом

В среду, 12 декабря, в Днепре задержали мужчину, который гулял по городу с гранатометом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция города.

Сообщается, что его задержали на проспекте Богдана Хмельницкого.

По словам копов, мужчина нес с собой гранатомет РПГ-26.

Теперь за незаконное ношение оружия он может получить до семи лет заключения.

Как писала «Фраза», в Мариуполе психически больной мужчина выстрелом из гранатомета повредил детскую амбулаторию.

Ранее украинские силовики накрыли членов «Белого братства»: банда занималась вымогательством и торговлей наркотиками.