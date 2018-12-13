«Гостеприимный» баннер в Киеве оставил «Шахтер» без Лиги чемпионов

12 декабря в Европе были сыграны заключительные поединки группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», в Киеве на НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтер» принимал французский «Лион».

Так получилось, что решающий поединок был перенесен из Харькова в Киев, чему местные поклонники футбола были, мягко сказать, не рады. Соответствующий баннер они и вывесили на трибунах стадиона.

В этом матче подопечным Паулу Фонсеке нужна была лишь победа для того, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за главный клубный трофей Европы. Но именно гости со стартовым свистком прочно завладели инициативой раз за разом напрягая оборону номинальных хозяев.

Но, не смотря ни на что, именно «горняки» на 22-й минуте вышли вперед. Мораес накрутил двоих защитников у их штрафной и откатил левее на Исмаили. Тот в свою очередь прострелил в центр штрафной площадки и Мораес хладнокровно отправил мяч в сетку чужих ворот.

После этого французы прочно нависли на ворота Пятова и неоднократно могли до перерыва не то, что сравнивать счет, а и выходить вперед. Но сравнять им удалось счет лишь в середине второй сорокапятиминутки, когда великолепным ударом в «девятку» отличился Фекир.

После этого близки к успеху были как одни, так и другие, но до финального свистка счет на табло так и не изменился – 1:1 и в плей-офф Лиги чемпионов выходит «Лион».

В параллельном поединке нашей группы английский «Манчестер Сити» дома со счетом 2:1 обыграл немецкий «Хоффенхайм» и занял первое место. Немцы финишировали последними.

Турнирная таблица в группе F:

1. «Манчестер Сити» - 6 игр / 13 очков;

2. «Лион» - 6 / 8;

3. «Шахтер» - 6 / 6;

4. «Хоффенхайм» - 6 / 3.

Как сообщала «Фраза» в пятом туре «горняки» обыграли на выезде «Хоффенхайм» со счетом 3:2.