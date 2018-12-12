Пленный командир украинского катера выдвинул свои требования следствию

Командир украинского катера «Бердянск» старший лейтенант Роман Мокряк, попавший в российский плен в результате инцидента в Керченском проливе, озвучил свои требования следователям. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил адвокат украинского офицера.
Как передает Rambler со ссылкой на защитника Мокряка Илью Новикова, во время последнего допроса украинский офицер заявил российским следователям, что требует обращаться с собой и своим экипажем как с военнопленными, а не обвиняемыми по уголовному делу.
Кроме того, по словам адвоката, Роман Мокряк отказался давать какие-либо показания следствию, пока экипаж украинского катера не будет освобожден. По мнению командира, члены команды выполняли его приказы и поэтому не могут быть привлечены к ответственности.
Как писала «Фраза», попавший в плен командир украинской «эскадры» пошел в «полный отказ».
Ранее сообщалось, что пленные украинские моряки возненавидели «Русское радио».