Пленный командир украинского катера выдвинул свои требования следствию

Командир украинского катера «Бердянск» старший лейтенант Роман Мокряк, попавший в российский плен в результате инцидента в Керченском проливе, озвучил свои требования следователям. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », об этом сообщил адвокат украинского офицера.

Как передает Rambler со ссылкой на защитника Мокряка Илью Новикова, во время последнего допроса украинский офицер заявил российским следователям, что требует обращаться с собой и своим экипажем как с военнопленными, а не обвиняемыми по уголовному делу.

Кроме того, по словам адвоката, Роман Мокряк отказался давать какие-либо показания следствию, пока экипаж украинского катера не будет освобожден. По мнению командира, члены команды выполняли его приказы и поэтому не могут быть привлечены к ответственности.

Как писала « Фр аз а », попавший в плен командир украинской «эскадры» пошел в «полный отказ».

Ранее сообщалось, что пленные украинские моряки возненавидели «Русское радио».