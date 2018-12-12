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Ломаченко стал «лучшим из лучших» и теперь сразится с непобедимым россиянином

Ломаченко стал «лучшим из лучших» и теперь сразится с непобедимым россиянином

Украинский боксер Василий Ломаченко, который в воскресенье, 9 декабря, единогласным решением судей победил пуэрториканца Хосе Педрасу, возглавил ежемесячный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь «лучшего из лучших» ожидает бой с непобедимым чемпионом WBO из России.

Как передает ZN, в декабрьском рейтинге Sports Illustrated Василий Ломаченко расположился на первом месте, обогнав таких мастеров бокса, как Сауль Альварес, Александр Усик и Майки Гарсия. В целом же, десятка лучших боксеров выглядит так:

1. Василий Ломаченко

2. Сауль Альварес

3. Теренс Кроуфорд

4. Александр Усик

5. Геннадий Головкин

6. Майки Гарсия

7. Эррол Спенс

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Наойя Инуэ

10. Лео Санта Крус.

В свою очередь, российские СМИ со ссылкой на известного промоутера Владимира Хрюнова назвали имя следующего соперника украинского чемпиона. Им станет доселе непобедимый чемпион WBO в легком весе россиянин Роман Андреев (22-0, 16 КО).

Как писала «Фраза», украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педраса, отправив его в два нокдауна.

Ранее стало известно, кого Ломаченко считает гением бокса.

Тэги: общество, мир, россияне, чемпион, бокс, боксер, спорт, поединок, Василий Ломаченко, Александр Усик, новости Украины, Хосе Педраса

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