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Под Киевом начинается Новогодняя сказка

Под Киевом начинается Новогодняя сказка

15 и 16 декабря Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает на открытие грандиозной программы «Новогодняя сказка» для детей и взрослых. А 19 декабря, в День Святого Николая, как выяснили журналисты «Фразы», детей и взрослых зовут в Древний Киев на встречу с этим добрым и всеми любимым Святым.

Гостей ждет праздничная шоу-программа с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катание на лошадях, средневековые напитки и горячие блюда, приготовленные на костре, зимние развлечения, праздничная фотолокация, множество мастер-классов, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

В эти предпраздничные дни жителей Древнего Киева в Княжестве Киевская Русь приглашают совершить путешествие во времени на тысячу лет назад. Приехав в Княжество Киевская Русь гости попадут в настоящий живой средневековый город с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, где со всего мира собраны лошади уникальных исторических пород.

15, 16 и 19 декабря на главном ристалище состоится премьера интерактивного авторского спектакля-мюзикла, который будет интересным и познавательным как для детей, так и для взрослых. Только в Древнем Киеве можно будет услышать воссоздание давно забытого языка — древнеславянского. Ведь постановка будет проходить именно на нем. Спектакль будет сопровождаться огненными спецэффектами, конно-трюковыми выступлениями, использованием средневекового оружия. Зрители смогут не только наблюдать за представлением, но и принять участие в сказочной феерии.

15 и 16 декабря в Древнем Киеве состоится торжественное открытие Главной резиденции Нового Года. На нем соберутся сказочные и мифические персонажи: Ангел и Чертик, Леший и Водяной, Баба Яга, Домовой и славные богатыри из княжеской дружины, и устроят настоящий Карнавал сказок.
В Главной резиденции Нового Года гости смогут встретиться с добрым дедушкой-волшебником, положить письмо в Волшебную шкатулку исполнения желаний и устроить яркую фотосессию со сказочными героями. Главная сказочная резиденция будет открыта для посетителей с 15 декабря до 13 января.

Одной из чудес Древнего Киева — живая коллекция лошадей редких исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Эти прекрасные животные могут удивить не только своим экстерьером. Все они постоянно тренируются и принимают участие в шоу-программах и соревнованиях по историческим конным боевым искусствам, которые проходят как в Украине, так и за ее пределами. На зиму лошади вернулись из своих гастрольных путешествий в Княжескую конюшню в Древнем Киеве. Поэтому гости могут увидеть эту «живую коллекцию» в полном составе! Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться верхом, в санях или в экипаже.

В Княжестве Киевская Русь, посетители смогут прогуляться улочками средневекового города, зайти в гости к его обитателям, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука, отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло», а детей порадует яркий веревочный куб-лабиринт «Мышеловка». Гости смогут зайти в Княжескую костюмерную, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию в них. А потом — посетить ярмарку мастеров и выбрать оригинальные новогодние подарки родным, друзьям и коллегам. Согреться и восстановить силы можно в Княжеской корчме и в Питейной «25 рун». Здесь можно попробовать напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Для того, кто пожелает продлить свою Новогоднюю сказку еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Приятным сюрпризом для гостей станет беспроигрышная лотерея подарочных сертификатов на самые разнообразные и полезные услуги: билеты на шоу, посещение ресторанов, абонементы на занятия спортом, спа-процедуры и многое другое.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи». Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com.

Тэги: Киев, история, культура, Парк Киевская Русь, новости Украины

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