Ученые смогли установить причину смерти человека, погибшего 8000 лет назад

Команда польских антропологов и археологов раскрыла загадку гибели древнего человека, сожженный череп и кости которого были найдены еще 50 лет назад при раскопках в районе реки Нарев (Польша). Как выяснили журналисты «Фразы», «возраст» погибшего составляет около 8000 лет.
Как передает Rambler со ссылкой на издание Live Science, ранее считалось, что найденные останки принадлежат жертве каннибализма. Однако, только сейчас, используя электронный микроскоп и компьютерную томографию, специалисты обнаружили следы заживления ран на костях.
Предположительно, человек жил еще неделю после того, как получил несколько ударов по голове.
Сообщается, что данные исследования опровергли версию о каннибализме, но подтвердили насильственный характер смерти человека.
Что же касается сожженных останков, то, по мнению специалистов, это может быть следствием погребального ритуала.
Как писала «Фраза», в первый же день раскопок на Херсонщине нашли останки воина, жившего во времена Христа.
Ранее египетские ученые обнаружили под землей второго Сфинкса.