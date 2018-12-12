Ученые смогли установить причину смерти человека, погибшего 8000 лет назад

Команда польских антропологов и археологов раскрыла загадку гибели древнего человека, сожженный череп и кости которого были найдены еще 50 лет назад при раскопках в районе реки Нарев (Польша). Как выяснили журналисты « Фр аз ы », «возраст» погибшего составляет около 8000 лет.

Как передает Rambler со ссылкой на издание Live Science, ранее считалось, что найденные останки принадлежат жертве каннибализма. Однако, только сейчас, используя электронный микроскоп и компьютерную томографию, специалисты обнаружили следы заживления ран на костях.

Предположительно, человек жил еще неделю после того, как получил несколько ударов по голове.

Сообщается, что данные исследования опровергли версию о каннибализме, но подтвердили насильственный характер смерти человека.

Что же касается сожженных останков, то, по мнению специалистов, это может быть следствием погребального ритуала.

Как писала « Фр аз а », в первый же день раскопок на Херсонщине нашли останки воина, жившего во времена Христа.

Ранее египетские ученые обнаружили под землей второго Сфинкса.