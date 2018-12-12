Главные новости за 12 декабря 2018 года

В Украине продолжает бушевать корь: новые данные. В Украине продолжает бушевать корь. Новые данные по заболеваемости сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Так, всего за одну отчетную неделю корью в Украине заболели 2 611 человек: 847 взрослых и 1 764 детей. Заболеваемость по стране выросла на 9,5%. С начала года корью заболели уже 46 937 человек: 17 418 взрослых и 29 519 детей.

В Одессе жертвой кори стал годовалый ребенок. За дело взялась полиция. В Одессе из-за осложнений от кори умер годовалый ребенок. По данным СМИ, смерть наступила от двусторонней пневмонии, вызванной корью. Как сообщают врачи городской инфекционной больницы, мальчик находился в очень тяжелом состоянии. «Заболевание протекало очень тяжело. Специфического лечения этой болезни, к сожалению, не существует. Мы не со всем можем справиться», — рассказала главный врач Светлана Лаврюкова.

В центре Днепра неизвестные парни едва не пришибли микроволновкой малолетних детей с мамой. В центре Днепра неизвестные молодые люди выбросили из окна высотного дома микроволновую печь. В это время под домом прогуливались местные жители, в том числе дети. Возле новостройки гуляла женщина с детьми. «У меня в коляске была дочка, которой год, рядом шел сын. Я услышала свист, грохот — у меня было шоковое состояние. Я схватила ребенка, коляску — и мы быстро оттуда ушли», — рассказала журналистам Яна Караул.

Под Киевом произошло кровавое ДТП с участием маршрутки. Вечером вторника, 11 декабря, под Киевом на Гостомельском шоссе произошло смертельное ДТП. Тут маршрутка врезалась в фуру. Маршрутное такси влетело в прицеп. Серьезно пострадали пассажиры — у одного человека «выбило» глаз, есть другие травмы, в том числе у подростка.

«Самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах. В Черновцах в самом центре города произошел гигантский пожар. Его площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров. По данным городского управления ГСЧС, огонь вспыхнул в трехэтажном здании по улице Ивана Франко, 5 около 23-20. Из него эвакуировали тридцать человек. Тут загорелся чердак, огонь перекинулся на крышу и третий этаж.

Из-за непогоды аннексированный Крым частично остался без электричества. На аннексированный Россией Крым обрушилась непогода. Из-за нее полуостров частично остался без электричества. Ночью электричество пропало сразу в 138 населенных пунктах Крыма. Тут проживают почти 38 тысяч людей, более 11 тысяч из которых — это дети.

Стали известны новые подробности бойни в Страсбурге: под автоматную очередь попали пятнадцать человек. Стали известны новые подробности теракта во французском Страсбурге, который произошел вечером вторника, 11 декабря. По уточненным данным полиции, его жертвами стали три человека, еще двенадцать прохожих получили пулевые ранения. По данным правоохранителей, бойню устроило 29-летний местный житель Шариф Шекат, который стрелял в людей в трех местах города. Стрельбу уже квалифицировали как теракт.

Названа десятка самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Журнал Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Список возглавил Джеймс Паттерсон. По данным издания, в уходящем году Джеймс Паттерсон, написавшиq такие книги как «Невидимка», «Школа выживания» и «Целуя девушек», заработал 86 миллионов долларов, потеснив в рейтинге на второе место автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, заработавшую 54 миллиона. Замыкает тройку самых успешных писателей уходящего года Стивен Кинг: король ужасов заработал 27 миллионов долларов.

Ученые рассказали, почему так опасно есть красное мясо и печень. Американские ученые заявили, что постоянное присутствие в рационе человека красного мяса и печени может привести к проблемам с сердцем. К таким выводам пришли исследователи института Лернера при больнице Кливленда. В исследовании ученых говорится, что «побочный продукт кишечных бактерий ТМАО — триметиламин N-оксид, образующийся в процессе пищеварения, увеличивает риск инсультов и сердечных приступов у человека». Отмечается, что «ТМАО образуется в то время, когда кишечные бактерии переваривают как холин, лецитин и карнитин — они содержатся в продуктах животного происхождения: в красном мясе и печени».

В Москве местные жители жестко «затравили» семью с онкобольными детьми. Жуткий случай произошел в Москве в микрорайоне Коньково. Тут местные жители затравили семью с онкобольными детьми, после чего та была вынуждена съехать. Как пишут местные СМИ, в одной из здешних многоэтажек местные жители решили организовать сбор подписей, что выселить из съемной квартиры детей с онкологическим заболеванием.

В Германии посреди улицы разлилась река из шоколада. Около тонны шоколада вылилось на улицу немецкого города Вестеннен в результате переполненности резервуара для его хранения на местной шоколадной фабрике. От контакта с холодной поверхностью тротуара молочный шоколад быстро затвердел. Происшествие случилось вечером понедельника, 10 декабря. Пожарным сообщили, что на фабрике Dreimeister Spezialitäten произошла утечка шоколада. «Резервуар для шоколада в здании фабрики переполнился и его содержимое вылилось на улицу. Это создало значительную проблему для движения транспорта», — рассказали журналистам в пожарном департаменте.

В США разгорелся скандал из-за того, что Google на запрос «идиот» показывает фото Трампа. Если ввести слово «идиот» в разделе «Картинки» поисковой системы Google, то появятся фотографии Дональда Трампа. Генеральному директору компании Cундару Пичаи пришлось отвечать за это перед Конгрессом США. Отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена от Демократической партии Зои Лофгрен, он объяснил, что результаты, которые выдает Google, автоматически ранжируются более чем по 2 сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность.