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Соцсети высмеяли Насирова, который готовится вернуться в кресло главы ГФС

Соцсети высмеяли Насирова, который готовится вернуться в кресло главы ГФС

Роман Насиров, которого накануне суд восстановил в должности главы Государственной фискальной службы, заявил, что в скором времени планирует вернуться к работе. Как выяснили журналисты «Фразы», пользователи социальных сетей возмущенно высмеяли решение суда.

«Приступлю к обязанностям и буду работать», — заявил Насиров в эфире телеканала «112 Украина», подчеркнув, что не планирует писать заявление об увольнении.

Как сообщает «Украинская правда», целью возвращения глава ГФС назвал «реальную борьбу с контрабандой и теневой экономикой».

Говоря о компенсацию в 184 тыс. грн, которую суд обязал взыскать с ГФС в его пользу, то Насиров выразил пожелание потратить эти деньги на помощь захваченным в Черном море украинским морякам.

Пользователи соцсетей встретили решение Киевского окружного административного суда с негодованием, удивлением и юмором. Многие вспомнили клетчатый плед, под которым его транспортировали в «Феофанию» после задержания, а также предложили очередным судебным решением вернуть в должность бывшего президента Виктора Януковича. И не только.

Как сообщали СМИ, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Таким образом, суд признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения. В документе, в частности, указывается, что согласно Конституции Украины Кабмин назначает на должности и увольняет с них лишь по соответствующему представлению премьер-министра Украины. Однако в отношении Насирова такое представление не было подано главой правительства. Кроме того, не были соблюдены и иные процедурные моменты.

Окружной административный суд Киева также приказал выплатить Насирову компенсацию в размере 184 тысячи гривен — сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

Как сообщала «Фраза», 2 марта 2017 года стало известно о том, что главе ГФС Роману Насирову вручили уведомление о подозрении. По словам, начальника четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Романа Сивкива, чиновник подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.

Тогда же стало известно, что глава ГФС находится в «Феофании», где ночью у него диагностировали инфаркт.

3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил Насирова от должности главы Государственной фискальной службы.

На следующий день СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ доставили Насирова в Институт кардиологии в Киеве, где было установлено, что в неотложной помощи чиновник не нуждается.

Рано утром 7 марта 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток и установил залог в размере 100 млн гривен. В САП просили установить сумму залога в 2 млрд грн. В тот же день Насирова этапировали в Лукьяновское СИЗО.

17 марта за Насирова внесли залог в 100 млн грн. Залог внесла жена Насирова Екатерина Глимбовская. По данным народного депутата Мустафы Найема, залог за Насирова был внесен не только его супругой, но и тестем.

31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Насирова от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы. «Мы направили в государственную комиссию обращение, представление. Государственная комиссия дала свой вывод в отношении увольнения Насирова с должности. Поэтому мы принимаем сегодня это решение», — заявил тогда премьер-министр Владимир Гройсман.

Тэги: суд, политика, должность, фотожаба, восстановление, Государственная фискальная служба Украины, соцсети, Роман Насиров, новости Украины

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