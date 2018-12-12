В Москве местные жители жестко «затравили» семью с онкобольными детьми

Жуткий случай произошел в Москве в микрорайоне Коньково. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местные жители затравили семью с онкобольными детьми, после чего та была вынуждена съехать.

Как пишут местные СМИ, в одной из здешних многоэтажек местные жители решили организовать сбор подписей, что выселить из съемной квартиры детей с онкологическим заболеванием.

Под бумагой подписались люди из полусотни квартир. Они заявили, что «больные онкологией дети – заразные». По их словам, «они ходят в масках и помещения никто не дезинфицирует».

Сообщается, что эту квартиру арендует благотворительный фонд «Подари жизнь».

После скандала в СМИ многие жители, подписавшие позорную «петицию», раскаялись и заявили, что не против больных детей. Однако люди уже съехали с квартиры.

Как писала «Фраза», в Москве бушевал пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее пленные украинские моряки возненавидели «Русское радио».