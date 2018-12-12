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В США разгорелся скандал из-за того, что Google на запрос «идиот» показывает фото Трампа

В США разгорелся скандал из-за того, что Google на запрос «идиот» показывает фото Трампа

Если ввести слово «идиот» в разделе «Картинки» поисковой системы Google, то появятся фотографии Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», генеральному директору компании Cундару Пичаи пришлось отвечать за это перед Конгрессом США.

Как сообщает «Украинская правда», отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена от Демократической партии Зои Лофгрен, он объяснил, что результаты, которые выдает Google, автоматически ранжируются более чем по 2 сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность.

«Исходя из этого, мы пытамемся отбирать лучшие результаты для каждого конкретного запроса», — заявил Пичаи, отвергнув все обвинения в политической предвзятости компании и подчеркнув, что сотрудники не управляют результатами поиска вручную.

Отметим, что в комментариях к новости пользователи обратили внимание на то, что теперь в ответ на запрос «идиот» Google показывает статьи о том, что Google выдает по слову «идиот» картинку Дональда Трампа.

Как сообщали СМИ, летом 2018 года Google при запросе «поросенок» выдавал биографию президента Украины Петра Порошенко.

Тэги: Google, мир, Дональд Трамп, поиск, Конгресс США, технологии, курьезы

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