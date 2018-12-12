Под Одессой в пожаре погиб маленький мальчик

В селе Каменка Одесской области произошла страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в пожаре погиб трехлетний мальчик.

Как передает областное управление ГСЧС, пожар произошел утром во вторник, 11 декабря – тут загорелся жилой дом.

На месте пожарища нашли труп трехлетнего мальчика – он находился в доме с сожителем матери. Тот заявил, что вышел в магазин, а когда вернулся, уже начался пожар.

Полиция говорит, что семья состояла на учете и считалась неблагополучной. Отмечается, что 24-летняя мать малыша была лишена родительских прав в отношении трех старших детей.

Как писала «Фраза», в Запорожской области от дыма в пожаре задохнулись дети.