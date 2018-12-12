Названа десятка самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Журнал Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», список возглавил Джеймс Паттерсон.

По данным издания, в уходящем году Джеймс Паттерсон, написавшиq такие книги как «Невидимка», «Школа выживания» и «Целуя девушек», заработал 86 миллионов долларов, потеснив в рейтинге на второе место автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, заработавшую 54 миллиона. Замыкает тройку самых успешных писателей уходящего года Стивен Кинг: король ужасов заработал 27 миллионов долларов.

В десятке самых высокооплачиваемых писателей также оказались Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.

Часть писателей работали как соавторы.

Всего, по данным издания, авторы из топ десятки продали свыше 24,5 миллионов книг на 283 миллиона долларов.

Как писала «Фраза», Forbes высчитал, что глава Amazon зарабатывает почти 4,5 миллиона долларов в час.

Ранее семилетний блогер из США заработал за год 22 миллиона долларов и возглавил рейтинг Forbes.